Önlisans mezunları 11 Temmuz 2021'de yapılacak olan DGS'ye ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. DGS başvuruları ne zaman son?

DGS başvuruları bitti mi? DGS başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

11 Temmuz'da yapılacak olan DGS'nin başvuruları 21 Mayıs'ta başladı. DGS başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS başvuru ücreti 150 lira olarak açıklandı. Geç başvuruda ise ücrete yüzde 50 artış yapılacak. Adaylar başvurularını online olarak yapacak.

DGS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Başvuru işleminin ardından adayların ücretlerini ödemeleri gerekiyor.

Adaylar ödemelerini online olarak ya da banka şubelerinden yapabilir. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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