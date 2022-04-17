2022 yılında Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyenler başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar oldu?

DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılacak sonuçlar ise 12 Ağustos'ta açıklanacak. DGS başvuruları ise henüz alınmaya başlamadı. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs-23 Mayıs tarihlerinde alınacak. DGS 2022 geç başvuruları ise 31 Mayıs 2022'de alınacak.

2022 DGS başvuru ücretleri ise henüz açıklanmadı. DGS kılavuzu yayımlandığı ücretler öğrenilmiş olacak.

DGS 1 ham puan kuralı nedir?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.