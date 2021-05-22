Dikey Geçiş sınavı başvuruları başladı. Adaylar 4 yıllık bir bölüme geçiş yapmak için sınava girmek için başvuru adımlarını araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti kaç lira?

DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS ücreti nereye yatırılacak?

11 Temmuz 2021'de yapılacak DGS'nin başvuruları açıldı. 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Başvuru yapamayanlar içinse geç başvuru tarihi 8 Haziran 2021. DGS başvuru ücreti 150 lira olarak açıklandı. Geç başvuruda ise ücrete yüzde 50 artış yapılacak. Adaylar başvurularını online olarak yapacak.

Başvuru için adaylar ÖSYM AİS web sitesine giriş yapmalı. Sisteme mevcut şifrenizle giriş yapabileceğiniz gibi e devlet üzerinden de bağlanabilirsiniz.

İstenilen bilgileri doldurduktan sonra ödemenizi yapmanız gerekiyor. Adaylar ödemelerini online olarak ya da banka şubelerinden yapabilir. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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