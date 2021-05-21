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Eğitim DGS başvuru ücreti ne kadar 2021?
Eğitim

DGS başvuru ücreti ne kadar 2021?

Ön lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin lisans bölümlerine geçebilmek için girdiği DGS 2021 sınavı için başvurular alınmaya başlandı. 21 Mayıs tarihi yani bugün itibariyle alınmaya başlanan DGS 2021 başvuruları için adaylar arama motorlarında araştırma yapıyor. DGS 2021 başvurularına ilişkin birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de söz konusu başvuru ücretinin ne kadar olduğu oldu. ÖSYM tarafından organize edilen sınavın başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar 2021? DGS sınavı başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 20:49:00 -
DGS başvuru ücreti ne kadar 2021?

Ön lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri, lisans bölümlerine geçebilmek için DGS 2021 sınavına hazırlanıyor. Söz konusu öğrenciler için DGS 2021 başvuru işlemleri bugün itibariyle alınmaya başlandı. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar 2021? DGS sınavı başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

DGS 2021 başvuruları ne zaman sona erecek?

DGS 2021 başvuru işlemleri, 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurularını gerçekleştiremeyen öğrenciler için geç başvuru tarihi 8 Haziran olarak açıklandı.

DGS başvuru ücreti ne kadar 2021? 

2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı.

DGS 2021 başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuru işlemleri, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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