Ön lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri, lisans bölümlerine geçebilmek için DGS 2021 sınavına hazırlanıyor. Söz konusu öğrenciler için DGS 2021 başvuru işlemleri bugün itibariyle alınmaya başlandı. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar 2021? DGS sınavı başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

DGS 2021 başvuruları ne zaman sona erecek?

DGS 2021 başvuru işlemleri, 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurularını gerçekleştiremeyen öğrenciler için geç başvuru tarihi 8 Haziran olarak açıklandı.

DGS başvuru ücreti ne kadar 2021?

2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı.

DGS 2021 başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuru işlemleri, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.