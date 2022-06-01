DGS 2022 sınavı ne zaman? DGS sınav saati kaç, ÖSYM 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı. 2022 DGS başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar geç başvurularını 31 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdi. DGS geç başvuru ücreti ise %50 artırımlı olarak aynı gün ödedi.

2022 DGS sınavı ne zaman?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS sınav başlama saati kaç?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puan hesaplaması nasıl yapılacak?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.