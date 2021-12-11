  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS 2022 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2022
Eğitim

DGS 2022 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2022

2022 DGS ne zaman başvurular ne zaman alınacak? Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlananlar 2022 yılı sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, DGS bu sene ne zaman yapılacak? DGS temmuz ayında mı? 2022 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:30:00 -
DGS 2022 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2022

Önlisans eğitimi alanlar lisans eğitimine devam edebilmek için Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyor. Peki, bu sene DGS ne zaman yapılacak? DGS tarihi açıklandı mı 2022?

DGS 2022 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2022

2022 yılında DGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM henüz 2022 sınav takvimini açıklamadı. Söz konusu takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Takvim açıklandığında sınav başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihleri belli olacak.

2021 yılında sınav başvuruları 21-31 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. 2021 yılı DGS sınavı ise 11 Temmuz’da yapılmıştı. 2022 yılında da sınavın haziran ya da temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

AUZEF sınav giriş belgesi | AUZEF final sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
AUZEF sınav giriş belgesi | AUZEF final sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Eğitim

AUZEF sınav giriş belgesi | AUZEF final sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!
Ekonomi

Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!

Milyonların beklediği asgari ücret rakamı pazartesi günü netleşecek. Henüz anlaşma sağlanamayan asgari ücrette, TÜRK-İş "Kırmızı çizgimiz 4 ..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler
Dünya

Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler

İngiltere'de yaşayan bir çift, her gece saat 2'de uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için bebeğin yanına kamera yerleştirdi. Ço..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay