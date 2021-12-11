Önlisans eğitimi alanlar lisans eğitimine devam edebilmek için Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyor. Peki, bu sene DGS ne zaman yapılacak? DGS tarihi açıklandı mı 2022?

DGS 2022 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2022

2022 yılında DGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM henüz 2022 sınav takvimini açıklamadı. Söz konusu takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Takvim açıklandığında sınav başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihleri belli olacak.

2021 yılında sınav başvuruları 21-31 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. 2021 yılı DGS sınavı ise 11 Temmuz’da yapılmıştı. 2022 yılında da sınavın haziran ya da temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.