DGS 2022 geç başvuru tarihi, günü ne zaman? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM 2022 DGS geç başvuru günü: 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-DGS başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM 2022 DGS normal başvur tarihinde DGS başvurunu yapmayı kaçıranlar üzülmesin zira DGS geç başvuruları ile sınav başvurusunu yapabilmekte. Peki 2022 DGS geç başvurular ne zaman? DGS geç başvuru 2022 ne zaman yapılacak? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2022 DGS geç başvuru tarihi.
2022 ÖSYM DGS geç başvuru tarihi... Eğitimine iki yıllık önlisans ardından dört yıllık lisans programında devam ettirmek isteyen gençler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına katılmak durumunda. ÖSYM 2022 DGS sınavına ilişkin takvimi açıklamıştı. DGS 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 DGS sınavı için başvurular, 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapıldı.
2022 DGS geç başvuru günü ne zaman?
13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için geç başvuru günü tarihi 31 Mayıs 2022. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
DGS sınavı nasıl yapılacak?
DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 150 dakika sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.