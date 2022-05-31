Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Başvuru işlemleri 13-23 Mayıs tarihlerinde yapıldı. DGS'ye girmek isteyenler geç başvuru işlemlerinin ne zaman alınacağını merak ediyor.

DGS 2022 geç başvuru ne zaman saat kaçta son? DGS geç başvuru ödeme işlemi ne zaman nasıl yapılır?

DGS geç başvuru işlemleri 31 Mayıs Salı saat 23.59'da sona erecek. DGS 2022 başvuru ücreti 190 lira olarak açıklandı. DGS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. Başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru ilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.