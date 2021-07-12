DGS 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı son dakika haberi! 11 Temmuz 2021 DGS soruları ve cevapları PDF indir
DGS 2021 soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı açıklaması yaptı. 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılan DGS sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. DGS soru ve cevaplarını bekleyen adaylar 2021 çıkmış Soru ve cevaplarını indirmeye başladı. Peki 2021 DGS sınav sorularının yüzde kaçı erişime açıldı? DGS sorularının ne kadarı açıklandı? İşte ÖSYM 11 Temmuz 2021 DGS soru ve cevapları PDF olarak görüntüleme.
ÖSYM 2021 DGS soru ve cevapları sorgula. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ