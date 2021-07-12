DGS 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı son dakika haberi! 11 Temmuz 2021 DGS soruları ve cevapları PDF indir

DGS 2021 soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı! ÖSYM son dakika DGS soru kitapçığı açıklaması yaptı. 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılan DGS sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. DGS soru ve cevaplarını bekleyen adaylar 2021 çıkmış Soru ve cevaplarını indirmeye başladı. Peki 2021 DGS sınav sorularının yüzde kaçı erişime açıldı? DGS sorularının ne kadarı açıklandı? İşte ÖSYM 11 Temmuz 2021 DGS soru ve cevapları PDF olarak görüntüleme.