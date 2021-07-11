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Eğitim DGS 2021 soru ve cevapları | DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

DGS 2021 soru ve cevapları | DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

DGS soruları ne zaman açıklanacak? DGS 2021, 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS soruları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 19:42:00 -
DGS 2021 soru ve cevapları | DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Eğitimlerini 4 yıllık bir üniversitede sürdürmek isteyen adaylar 11 Temmuz Pazar günü DGS’ye girdi. Sınavın ardından gözler soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS soruları açıklandı mı?

DGS 2021 soru ve cevapları | DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

DGS’nin ardından meraklı bekleyin başladı. DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar puanlarını hesaplayabilmek için soru ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz ÖSYM, DGS sorularını açıklamadı. Geçtiğimiz yıl DGS soru ve cevap anahtarı sınavdan bir gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple soru ve cevap anahtarının 12 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

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DGS 0,5 kuralı ne oluyor? DGS puanı nasıl neden hesaplanmaz?

Eğitim

DGS 0,5 kuralı ne oluyor? DGS puanı nasıl neden hesaplanmaz?

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