DGS 2021 ne zaman? 2021 DGS başvuruları ne zaman? DGS 2021 başvuru ücreti

Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar başvuru işlemlerini başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru tarihi

DGS 2021 ne zaman? 2021 DGS başvuruları ne zaman?

2021 Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Adaylar başvurularını 21-31 Mayıs 2021 tarihlerinde yapacak. Geç başvurular ise 8 Haziran 2021'de yapılacak.

DGS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. 2021 DGS sonuçları ise 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

DGS 2021 başvuru ücreti

2021 DGS kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti de açıklanmış olacak.

DGS nedir?

2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl temmuz ya da ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınav 150 dakikadır. Sınavda öğrenciler alan dışı testlerden de en az 0,5 net çıkarmak zorundaydı. Alınan kararla öğrencilerin artık her testten 1 ham puan alması gerekiyor.