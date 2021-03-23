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Eğitim DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak? sorusu binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:38:00 -
DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 DGS ne zaman? İşte ÖSYM'nin yayımladığı takvim! ÖSYM, tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2021 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler iki yıllık üniversite öğreniminin ardından 4 yıllık eğitime tamamlamak amaçlı DGS sınavına girecek.

DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

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