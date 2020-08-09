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Eğitim

DGS 0,5 kuralı kalktı mı? | 0.5 ham puan iptal mi 2020

DGS sayısal bölümden soru yapmadım puanım hesaplanır mı? 2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler bir taraftan soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı bir taraftan da 0,5 ham puan kuralını ne ölçüde uyduklarını inceler oldu. Öğrenciler internette 0,5 kuralı kaç soru, 0,5 ham puan için kaç doğru lazım, 0,5 net yapmazsam puanım hesaplanmaz mı 2020, DGS 0,5 kuralı değişti mi 2020 konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:37:00 -
DGS 0,5 kuralı kalktı mı? | 0.5 ham puan iptal mi 2020

Ön lisans okuyan öğrencilerin eğitim hayatlarına 4 yıllık bir bölümde devam etmeleri için Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları gerekiyor. DGS puanı iki testteki doğru yanlış sayısına ve ön lisans başarı puanına göre belirleniyor. Öğrenciler sınav sonunda 0,5 kuralının ne olduğunu, bu kuralın iptal olup olmadığını araştırıyor.

DGS 0,5 kuralı kalktı mı? | 0.5 ham puan iptal mi 2020

DGS puanının hesaplanması için öğrencilerin sözel ve sayısal testtin her ikisinden de en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor. Sayısal okuyan bir öğrenci en az 0,5 sözel, sözelcinin ise en az 0,5 sayısal ham puan çıkarması gerekiyor. Yani ben sözel öğrencisiyim sayısala bakmadım diyorsanız ya da tam tersi puanınız hesaplanmayacaktır.

İnternette pek çok kişi kuralın kalkıp kalkmayacağını, 2021 DGS’de aynı uygulamanın sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. Bu konuda DGS 2020 kılavuzunda bir açıklama bulunuyor.

DGS ham 0,5 kuralı 2021 itibariyle değişiyor. 2021 DGS ve sonraki yıllardaki sınavlarda artık 0,5 değil 1 ham puan uygulaması yapılacak. Kısacağı gelecek seneden itibaren iki sınavdan en az 1 ham puan çıkarmayan öğrencinin puanı hesaplanmayacak.

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