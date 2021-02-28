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Kültür - Sanat Dezenfekte kitap hizmeti ilgi görüyor
Kültür - Sanat

Dezenfekte kitap hizmeti ilgi görüyor

Bursa’da, Yıldırım Belediyesince yaptırılan ve yakın zamanda 20 bin kitapla hizmete başlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ödünç verilen ve günlük okunan kitaplar, sterilizasyon cihazında dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:23:00 -
Dezenfekte kitap hizmeti ilgi görüyor

Yıldırım ilçesinde bin 250 metrekarelik alanda kurulan 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları ile kafeteryasıyla kitapseverlerin ilgisini çekiyor.

Yiyecek -içecek ikramı ve sınırsız internet var

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere çay, kahve ve çorba ikramı ile sınırsız internet hizmetinin sunulduğu kütüphanede, araştırma yapmak isteyenler buradaki bilgisayarlardan yararlanabiliyor. Kentte 1 Şubat’ta hizmete giren, açık raf sisteminin kullanıldığı kütüphanede okuyucular, katalog taraması yaptıktan sonra makineden aldıkları fişte yazan bilgiye göre istedikleri kitabın bulunduğu rafa yönelerek esere ulaşıyor. Okuyucular, ücretsiz üye olduktan sonra 15 gün süreliğine 3 kitap ödünç alabiliyor. Koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı kütüphanedeki dezenfekte kitap hizmetiyle, salgının temas yoluyla yayılımının önüne geçilmesi, vatandaşların tedirginlik duymadan eserlerden faydalanması hedefleniyor. Binanın düzenli dezenfeksiyonu da belediye ekiplerince yapılıyor. Kovid-19 nedeniyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında faydalanılabilen kütüphanenin, salgın sonrasında 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.

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