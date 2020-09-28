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Korona Virüs Dezenfektan kullanmak zararlı mı?
Korona Virüs

Dezenfektan kullanmak zararlı mı?

Kolonya mı dezenfektan mı kullanılmalı | Koronavirüs salgını sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanında binlerce insan yaşamını yitiriyor. Salgına karşı halen en etkili korunma yolu maske, mesafe ve hijyen. Bilim insanları hastalığa karşı bir ilaç ve aşı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çin’de geliştirilen bir aşının faz 3 çalışmaları ülkemizde de test ediliyor. Bu süreçte yaşamlarımıza dezenfektan ve kolonya gerçeği yerleşti. Peki, el antiseptiği kullanmak zararlı mı? | Kolonya koronavirüsü öldürür mü? | Kolonya kullanmak zararlı mı? | Dezenfektan sağlığa zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:38:00 -
Dezenfektan kullanmak zararlı mı?

Kolonya sağlığa zararlı mı? 2019 yılının aralık ayında koronavirüs salgını Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Salgın tedbirlerin alınmaması sebebiyle dünyanın dört bir yanına sıçradı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Türkiye aldığı tedbirler ve ölüm oranının diğer ülkelere oranla az olması sebebiyle pek çok ülkenin takdirini kazandı.

Türkiye vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunarken, sağlık neferlerinin üstün çalışmaları başarının sırrı. Aylardır uykusuz, ailelerine hasret bir şekilde çalışan sağlık personeli ise vatandaşların daha hassas olmasını istiyor.

Salgınla birlikte eski bir geleneğimiz de yeniden ortaya çıktı. Eve gelen misafire kolonya ikram etmek aslında ne güzel düşünülmüş, ne hassas bir alışkanlıkmış. Alkol derecesi 80 olan kolonya virüs ve bakterileri öldürüyor. Bu da salgın döneminde hijyen açısından son derece önemli.

Salgınla birlikte el antiseptiği yani dezenfektanlar da çok sık kullanılmaya başladı. Ellerin yıkanmasının mümkün olmadığı yerlerde kolonya veya el antiseptiği tercih ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar dezenfektan ve kolonya kullanımının yaygınlaşmasının zararlı olup olmadığını araştırıyor.

Dezenfektan kullanmak zararlı mı?

Virüs ve bakterilerden ellerimizi arındırmak için su ve sabun en önemli yöntem. Sabun yağ çözme özelliğiyle virüsün etrafındaki çeperi çözüyor. Bu durum ise virüsün etkisini yok ediyor. Bu sebeple el hijyenine özen gösterilmeli ve eller en az 20 saniye boyunca yıkanmalı. Kolonya ve dezenfektanların içerisindeki alkol de sabun gibi virüsün etrafındaki çeperi yok ediyor. Bu sebeple su ve sabun kullanamayacağınız yerlerde kolonya veya el antiseptiği kullanabilirsiniz.

Bu ürünlerin yaygın olarak kullanılmasının sağlığa zararları olup olmadığı ise merak konusu. Uzmanlar sık sık el yıkandığı ve alkollü ürünlerle ellerin temizlenmesi sebebiyle vatandaşlara el sağlıkları için nemlendirici kullanmalarını öneriyor.

Birçok uzman el antiseptiği yerine kolonya tercih edilmesi gerektiğini çünkü bu dezenfektanların zamanla vücutta birikebileceğini belirtiyor. Bu sebeple antiseptiklerin ileride olumsuzluklara yol açacağını ifade ediliyor. Pek çok sağlıkçı antiseptik yerine kolonya kullanılmasını öneriyor. Ayrıca sokakların, kapalı mekanların dezenfektanlar yerine su ve sabunla temizlenmesinin doğru olduğu belirtiliyor. Çünkü antiseptiklerin hem doğaya hem de bağışıklık sistemine uzun vadede zarar verebileceği ifade ediliyor.

Kolonya mikropları öldürüyor mu?
Kolonya mikropları öldürüyor mu?

Kadın - Aile

Kolonya mikropları öldürüyor mu?

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