Devrim niteliğinde adım: İran kripto para ile 'dünya bankacılık ve parasal sistemini' resmen deldi!
İran'ın kripto para kullanarak ilk resmi ithalat siparişini verdiği öne sürüldü.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in verdiği bilgiye göre, İran kriptopara kullanarak ilk resmi ithalat siparişini bu hafta verdi.
Haberde, ithalatta kriptopara kullanımının İran'ın ABD yaptırımlarının üstesinden gelmesine yardım edeceği kaydedildi.
Tasnim'e göre, 10 milyon dolar tutarındaki sipariş, İran'ın ABD dolarının hakim olduğu küresel finansal sistemi dijital varlıklarla ticaret yoluyla bypass etmesini sağlayacak.
2021 yılında küresel bitcoin madenciliğinin yüzde 4,5'i İran'da gerçekleşti. Kriptopara madenciliği İran'ın ithalatta kullanmak ve yaptırımların etkisini hafifletmek için yüz milyonlarca dolar kazanmasına yardım etti.