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Spor

Devrim Akarsu’dan futbolculara "sakatlık riski" uyarısı

Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü Devrim Akarsu, korona sürecinden sonra yeniden başlamaya hazırlanan ligde çoğu oyuncunun sakatlanma riski olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:02:22 -
Devrim Akarsu’dan futbolculara "sakatlık riski" uyarısı

Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü Devrim Akarsu, korona sürecinden sonra yeniden başlamaya hazırlanan ligde çoğu oyuncunun sakatlanma riski olduğuna dikkat çekti.


Liglerin tekrar başlaması arifesinde sporcu sağlığı açısından önlemler alınması gerektiğini belirten Devrim Akarsu, birçok teknik adamın "hazırlanmak için yaklaşık 1 ay lazım" dediğine dikkat çekti.


Daha önce Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec, Bruno Alves, Jeremain Lens ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladığını, şu anda da yine Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Portekizli Luis Nani ve Bruno Alves’e bireysel antrenmanlar yaptırdığını kaydeden Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu ve fitness eğitmeni Devrim Akarsu, "Futbolcuların tempolu idmanlara başlamadan önce esneklik ve dayanıklılık kazanması gerekiyor. Onlara risksiz çalışmalar yaptırarak kaslarını zinde tutuyoruz. Canlı bağlantı yolu ile Nani ile akşam, Alves ile öğle saatlerinde çalışıyoruz. Adalelerini koruyacak şekilde idman yapıyoruz. Futbol yeniden başladığında oyuncuların sakatlanmaması için şimdiden tedbir alıyoruz" dedi.


Türkiye’den de birçok futbolcuyla bazen sakatlık dönemlerinde bazen performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını hatırlatan Akarsu, futbolcuların maç formunu yakalamaları için belirli bir süre tekrar takım halinde antrenman yapmaları gerektiğini vurguladı. Akarsu, sakatlık yaşanmaması, hatta bunun kronik hale dönüşmemesi için fonksiyonel çalışmaların önemine dikkat çekti.

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