Devrim Akarsu, ertelenen unvan maçına çok sıkı hazırlanıyor

Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen unvan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Pitbull Promotion organizasyonda 24 Temmuz tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan dövüşte Hırvat Mario Katic ile kozlarını paylaşacak olan Devrim Akarsu, "Rakibim Mario Katic’in de şampiyonlukları var, sert bir dövüşçü. 75 kiloda dövüşeceğiz. Türkiye’de dövüşeceğiz. Ülkemdeki maçta Türk’ün gücünü herkese bir kez daha göstereceğim" dedi.

Mart ayında gerçekleşecek olan ancak korona virüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonda, geceye damga vurmaya hazırlandığını vurgulayan Akarsu, "Mart ayında olacaktı maç, korona virüs sebebiyle temmuz ayına ertelendi. Mario Katic’e başarılar diliyorum. Centilmence bir maç olsun. Ama kendi ülkemde, kendi seyircimizin önünde yapılacak unvan maçını rakibime vermeye hiç niyetim yok" diye konuştu.

Korona virüs dönemindeki antrenmanlara evde devam ettiğini anlatan dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Akarsu, "Evde pek fazla bir şey yapamadık. Fazla kilo almamaya çalıştık, beslenmemize dikkat ettik. Her 2 günde bir 1, 1,5 saat kadar antrenmanlar yaptık. Tabii salondaki gibi verim alamıyorsun evde çalışmada. Açıkçası çok verimli geçmedi, öyle söyleyebilirim. Ancak maça hazırlanmak için önümde yaklaşık 1,5 aylık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğim" şeklinde konuştu.