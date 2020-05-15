  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:51:02 -
Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden ilçe merkezine giden Azmi Ünlü yönetimindeki 58 YC 351 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ünlü, devilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında sıkışan Ünlü’nün cesedini AFAD ile Yıldızeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafında çıkartıldı. Ünlü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı