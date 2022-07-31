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Yerel Devrilen traktörün altında kaldı! Feci ölüm
Yerel

Devrilen traktörün altında kaldı! Feci ölüm

Düzce, Akçakoca'da devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:56:00 -
Devrilen traktörün altında kaldı! Feci ölüm

Kaza, Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dadalı köyünde oturan 70 yaşındaki Mehmet Karakuzu, fındık bahçesini temizlemek için traktörüyle yola çıktı. Yaşlı adam Düzköy mevkiinde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan Karakuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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