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Devrilen traktör 14 yaşındaki sürücüye mezar oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarladan evine dönen 14 yaşındaki Umut Yavan'ın kullandığı traktör su kanalına devrildi. Umut Yavan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
Devrilen traktör 14 yaşındaki sürücüye mezar oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Evyaba Mahallesi Kiler Sokak'ta tarlasından evine dönen Umut Yavan'ın (14) kullandığı 60 AB 413 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yavan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
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