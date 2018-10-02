0553 313 94 23

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Gaziantep'te devrilen tırda sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

02 Ekim 2018 Salı 00:36
Devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, Mahmut Üzer'in (37) kullandığı konteyner yüklü 33 DNK 03 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Narlı Kavşağı civarında, önünde seyreden Orhan Boğa idaresindeki patates yüklü 13 KD 890 plakalı tıra çarptı.

Kazanın etkisiyle dorseden kopan tırın kupası, taklalar atarak yol kenarındaki kurumuş dere yatağına düştü. Aracında sıkışan sürücü Üzer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Ayağında kırık tespit edilen Üzer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patateslerin yola savrulması nedeniyle yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 00:36
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam düşmanları Hollanda'da cami önünde gösteri düzenledi
    1. İslam düşmanları Hollanda'da cami..
    2. Başakşehir fırsat tepti!
    3. Devrilen tırda sıkışan sürücüyü..
    4. Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi..
    5. Rusya'dan görülmemiş füze!
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    7. "Ya içseydim, olabilecekleri hayal..
    8. Kazada hayatını kaybeden gencin..
    9. Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım: Cocu..
    10. İran'ın füze saldırısından sonra..
    11. Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası..
    12. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    13. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    14. Toz alerjisi nasıl geçer?
    15. Burun kanamasında ne zaman doktora..
    16. Bu durumlarda baş ağrınız sağlığınızı..
    17. Umman'dan tarihinin en büyük tatbikatı
    18. Patlıcan mücveri nasıl yapılır?
    19. Cezayir'den Arap ülkelerine yatırım..
    20. İspanya'da Katalanlar polisle çatışıyor!
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'