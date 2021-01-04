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Dünya Devrik lidere 'darbe' soruşturması
Dünya

Devrik lidere 'darbe' soruşturması

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) eski Cumhurbaşkanı François Bozize hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:57:00 -
Devrik lidere 'darbe' soruşturması

OAC Savcısı Laurent Lengandet yaptığı açıklamada, devrik lider Bozize hakkındaki iddiaların soruşturulacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve hükümetin Bozize'yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamasının ardından Lengandet, devlet güvenliğini tehdit etmek, darbe hazırlığı yapmak gibi iddialar üzerine Bozize hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Angel Maxime Kazagui, devrik lider Bozize'nin başkent Bangui'ye 150 kilometre mesafede bulunan Bossembele kasabasında isyancı gruplarla beraber başkente ilerleme hazırlığı yaptığını iddia etmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede tek çatı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

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