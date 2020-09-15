Devreye Rusya giriyor! Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle
Yunanistan'ın halihazırda envanterinde bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini PMU-1'den PMU-2'ye yükseltmek için Rusya ile masaya oturduğu öne sürüldü. Yunanistan, Girit Adası'nda konuşlanacak olan geliştirilmiş S-300'lerin, bölgedeki kritik noktaların kontrolünde büyük rol oynayacağını düşünüyor.
Yunanistan’ın elindeki S-300’leri geliştirmek amacıyla Rusya ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hava savunma sistemlerinin Girit adasına konuşlandırılacağı belirtildi.
Doğu Akdeniz’de Fransa’nın gazıyla Türkiye ile savaşın eşiğine gelen Yunanistan, provokatif eylemlerine devam ediyor.
Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin hakkını gaspetme çabası içerisine giren Yunanistan, Türkiye ile çatışma ihtimalini ön plan tutarak askeri varlığını arttırmaya çalışıyor.
S-300’leri geliştirmek için masaya oturdular
Bu kapsamda Atina yönetiminin elinde bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini geliştirmek amacıyla Moskova ile görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.
Yunanistan medyasında yer alan habere göre: Yunan yönetimi ordunun elinde bulunan yapımı S-300 PMU-1 hava savunma sistemlerini PMU-2 seviyesine yükseltmek amacıyla Rusya ile masaya oturdu.
Elindeki s-300’leri geliştirerek hava savunma sistemini menzilini 150 kilometreden 200 kilometreye çıkarmak istiyor. Geliştirilen sistemler Girit adasına konuşlandırılarak Ege ve Akdeniz’de kritik noktaları kontrol altına alınabilecek.
Yunan ordusunun envaterinde şu anda iki set S-300 PMU-1 hava savunma sistemi ve 96 adet 48N6E1 füze bulunuyor.