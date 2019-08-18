Devrek’te 3 büyükbaş hayvan çalındı Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

Devrek ilçesindeki bazı köylerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkartıyor. Kurban Bayramı süresince iş başında olan hayvan hırsızları, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde Osman Cin’in 2 ve Muharrem Gedik’in 1 adet büyükbaş hayvanını çaldı. Mağdur vatandaşlar, hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım istediler.

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