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Aktüel

Devrekliler 4 gün sonra sokaklara akın ettiler

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2020-04-27 15:18:52 -
Devrekliler 4 gün sonra sokaklara akın ettiler

Devrekli vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilçe merkezine akın ettiler


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ettiler.


Özellikle bankalar ve Pazar alanlarında yoğunluk oluşturan Devrekliler, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlarını temin etmek için çıktıklarını ve alışverişlerde sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ifade ettiler.

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