Devre arası neler olmuş neler! Ahmet Çakar’dan şok Ali Koç ve Mourinho iddiası

Merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi dün akşam oynandı. Derbi Galatasaray’ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında yaşananları ise eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe’nin soyunma odasında yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Ahmet Çakar, şunları söyledi:

"Ali Koç soyunma odasında oyunculara çok ağır konuşurken Mourinho araya girmiş. Ali Koç ile ciddi bir gerilim yaşamış Mourinho. Çok bozulmuş Ali Koç ile yaşadıklarından dolayı, ilk defa özel aracı ile stattan ayrılmış."