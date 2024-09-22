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Spor Devre arası neler olmuş neler! Ahmet Çakar’dan şok Ali Koç ve Mourinho iddiası
Spor

Devre arası neler olmuş neler! Ahmet Çakar’dan şok Ali Koç ve Mourinho iddiası

Yeniakit Publisher
2024-09-22 14:00:00 - 2024-09-22 14:03:23

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sarı kırmızılı takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Derbinin yankıları devam ederken Ahmet Çakar’dan bomba iddialar geldi. Çakar'ın iddiasına göre devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho birbirine girdi.

Merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi dün akşam oynandı. Derbi Galatasaray’ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında yaşananları ise eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe’nin soyunma odasında yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Ahmet Çakar, şunları söyledi:

"Ali Koç soyunma odasında oyunculara çok ağır konuşurken Mourinho araya girmiş. Ali Koç ile ciddi bir gerilim yaşamış Mourinho. Çok bozulmuş Ali Koç ile yaşadıklarından dolayı, ilk defa özel aracı ile stattan ayrılmış."

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