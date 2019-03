Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın skandal açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından verilen "Türkiye'yi değil, Amerika'yı ikaz edin" cevabının ardından sosyal medyada tepkiler dinmiyor.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin açıklamalarda bulunarak. "F-35 teslimatı askıya alınabilir. Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" sözleriyle aklınca Türkiye'yi uyarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan jet yanıt: ABD'yi ikaz edin!!!

Namık Tan'ın Türkiye'ye yönelik bu uyarılarına Beştepe'den jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi

Namık Tan’ın bu haddini aşan açıklamalarına sadece Beştepe’den değil, sosyal medya kullanan vatandaşlardan büyük tepkiler geldi. Fehmi Çiftçi adlı Twitter kullanıcısı, “Tek sorun s400ler mi? Yani s400leri almasak her şey normalleşecek mi? ABD YPG ye desteği kesecek mi misal? Fırat’ın Doğusuna operasyona katılmayacak mı? Vs vs vs. “Eğer tehditle vazgeçersek yarın yine tehditle Rusya’dan Nükleer santral malzemeleri alma, doğalgaz alma demez mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Amerikan ağzıyla konuşan…

Olcay Kılıç isimli kullanıcı ise Namık Tan'ın bu açıklamalarına karşılık, “Amerikan ağzıyla konuşan eski bir Türk büyükelçisi!! Utanç verici.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi ABD'nin eyaleti yaptınız"

Bir başka Twitter kullanıcısı ise, Namık Tan'ın hadsiz açıklamalarına karşılık olarak, "Yıllardır öyle diye diye Türkiye'yi ABD'nin eyaleti yaptınz Bir kere de kafa tutun be" cevabını verdi.