0553 313 94 23

Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemlerini satın almasını eleştiren ve Türkiye'ye akıl verme hadsizliğinde bulunan eski ABD Büyükelçisi Namık Tan'a tepkiler dinmiyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:06
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın skandal açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından verilen "Türkiye'yi değil, Amerika'yı ikaz edin" cevabının ardından sosyal medyada tepkiler dinmiyor.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin açıklamalarda bulunarak. "F-35 teslimatı askıya alınabilir. Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" sözleriyle aklınca Türkiye'yi uyarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan jet yanıt: ABD'yi ikaz edin!!!

Namık Tan'ın Türkiye'ye yönelik bu uyarılarına Beştepe'den jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi

Namık Tan’ın bu haddini aşan açıklamalarına sadece Beştepe’den değil, sosyal medya kullanan vatandaşlardan büyük tepkiler geldi. Fehmi Çiftçi adlı Twitter kullanıcısı, “Tek sorun s400ler mi? Yani s400leri almasak her şey normalleşecek mi? ABD YPG ye desteği kesecek mi misal? Fırat’ın Doğusuna operasyona katılmayacak mı? Vs vs vs. “Eğer tehditle vazgeçersek yarın yine tehditle Rusya’dan Nükleer santral malzemeleri alma, doğalgaz alma demez mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Amerikan ağzıyla konuşan…

Olcay Kılıç isimli kullanıcı ise Namık Tan'ın bu açıklamalarına karşılık, “Amerikan ağzıyla konuşan eski bir Türk büyükelçisi!! Utanç verici.” ifadelerini kullandı. 

"Türkiye'yi ABD'nin eyaleti yaptınız"

Bir başka Twitter kullanıcısı ise, Namık Tan'ın hadsiz açıklamalarına karşılık olarak, "Yıllardır öyle diye diye Türkiye'yi ABD'nin eyaleti yaptınz Bir kere de kafa tutun be" cevabını verdi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:06
  1. Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan
  2. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca
  3. S-400 açıklamaları
  4. küstah sözler
  5. tepkiler dinmiyor
  6. sosyal medya
  7. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf ziyaretleri
    1. MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf..
    2. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
    3. Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu
    4. Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu
    5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni..
    7. Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem..
    8. Merkezde çay keyfi, kırsalda karla..
    9. Musa Aydın'dan grekoromen güreşçilere..
    10. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı
    11. Borç-alacak farkı yükseldi!..
    12. Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı..
    13. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9..
    14. Gazi yakınları gökyüzüyle buluştu
    15. Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir..
    16. Bakan Akar ve komutanlar Suriye..
    17. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi..
    18. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    19. Sivil trafik polisleri iş başında
    20. Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
    21. Hükümlüler Adalet Ormanı’na fidan dikti
    22. Ovacuma’da fidanlar toprakla buluştu
    23. 400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye..
    24. Ömer Günel, seçim çalışmalarını..
    25. Çorlu’da tefeci operasyonuna 6..
    26. Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol..
    27. Devletten aldığı emekli maaşıyla..
    28. Bangladeş’te trafik kazası: 7 ölü
    29. Van’da 144 kilo kaçak tütün ele..
    30. DPÜ’de ‘Çanakkale Zaferinin..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok