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Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş imkanı

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:14
Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş imkanı

Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek. Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek. Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

SABAH

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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