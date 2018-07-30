Devletin zirvesi düğünde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en zor zamanlarında yanında olan kadim dostu, eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan'ın oğlu İbrahim dünya evine girdi.

Özçelik ailesinin kızları Şevval ile İbrahim'in Avrasya Kültür Merkezi'ndeki nikahları tam anlamı ile devletin zirvesini buluşturdu.

Genç çiftin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından kıyılan nikahlarında şahitliklerini Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanısıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.