Devletin kurumuna böylesine bir baskını ancak teröristler yapar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, şunları dile getirdi:

Ana muhalefete hiç yakışmadı

“Baskın şeklinde bir kurumun kapısına dayanmak çok uygunsuz ve çirkin bir yaklaşımdır. Hiçbir ana muhalefet partisinin genel başkanı ‘bana randevu vermediler’ diyerek bir kurumu basmaz. Bu terör örgütlerinin yapacağı bir iştir. Terörizmin tavrıdır. O yüzden CHP gibi bir partiye böyle bir olay yakışmadı.

Perde arkasında HDP var

Kılıçdaoğlu kendisine yakıştırıyorsa ona karışamayız tabii ki. Zaten bu adım Kılıçdaroğlu’nun tek başına attığı bir adım değildir. Bu HDP ile yapılan iş birliği sonucunda öğrenilen ve öğrenileni uygulamaya koyduğunu gösteren bir adımdır. Ayrıca Türkiye’yi sürüklemek istedikleri karanlığın bir göstergesidir. Bu terörizm içeren adımlarla Türkiye bir yere varamaz. Bu oyun tehlikeli bir oyundur. Dikkat edilmesi gerekiyor.”

Ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da şunları ifade etti: “Ana muhalefet partisinin Genel Başkanına bu tür hareketler yakışmıyor. Bir kurum kendisine bugün randevu vermezse başka bir zaman kesin verecektir. Bu bilgi edinme hakkına saygıdır. Kendisini böyle bir eylem içerisine girmesi hiç yakışmadı. Bu yapılan hareket ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçten birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerekirken birilerine ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir.

Devleti zaafa zorluyor

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Merkez Bankası’ndan randevu istediğinde kendisine memnuniyetle geri dönüş yapılmıştı. Bu atılan adım siyasi bir adımdır. Erken seçim için devleti zora sokma çabasıdır”