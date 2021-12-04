  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devletin kurumuna böylesine bir baskını ancak teröristler yapar
Gündem

Devletin kurumuna böylesine bir baskını ancak teröristler yapar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına aldığı CHP’li milletvekilleri ve medya ordusuyla TÜİK’i basmaya kalkması Ankara’da tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:05:00 -
Devletin kurumuna böylesine bir baskını ancak teröristler yapar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, şunları dile getirdi:

Ana muhalefete hiç yakışmadı

“Baskın şeklinde bir kurumun kapısına dayanmak çok uygunsuz ve çirkin bir yaklaşımdır. Hiçbir ana muhalefet partisinin genel başkanı ‘bana randevu vermediler’ diyerek bir kurumu basmaz. Bu terör örgütlerinin yapacağı bir iştir. Terörizmin tavrıdır. O yüzden CHP gibi bir partiye böyle bir olay yakışmadı.

Perde arkasında HDP var

Kılıçdaoğlu kendisine yakıştırıyorsa ona karışamayız tabii ki. Zaten bu adım Kılıçdaroğlu’nun tek başına attığı bir adım değildir. Bu HDP ile yapılan iş birliği sonucunda öğrenilen ve öğrenileni uygulamaya koyduğunu gösteren bir adımdır. Ayrıca Türkiye’yi sürüklemek istedikleri karanlığın bir göstergesidir. Bu terörizm içeren adımlarla Türkiye bir yere varamaz. Bu oyun tehlikeli bir oyundur. Dikkat edilmesi gerekiyor.”

Ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da şunları ifade etti: “Ana muhalefet partisinin Genel Başkanına bu tür hareketler yakışmıyor. Bir kurum kendisine bugün randevu vermezse başka bir zaman kesin verecektir. Bu bilgi edinme hakkına saygıdır. Kendisini böyle bir eylem içerisine girmesi hiç yakışmadı. Bu yapılan hareket ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçten birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerekirken birilerine ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir.

Devleti zaafa zorluyor

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Merkez Bankası’ndan randevu istediğinde kendisine memnuniyetle geri dönüş yapılmıştı. Bu atılan adım siyasi bir adımdır. Erken seçim için devleti zora sokma çabasıdır”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!
İSLAM

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Artan-azalan Dolar/TL ve gram altın f..
Mercanköşk nedir? faydaları ve zararları nelerdir?
Kadın - Aile

Mercanköşk nedir? faydaları ve zararları nelerdir?

Keklikotu veya güveyotu olarak da bilinen mercanköşk, vitamin ve mineraller bakımında oldukça zengin olan bir bitkidir.
Teknik direktör, 90+2’de gelen golün heyecanına dayanamadı
Spor

Teknik direktör, 90+2’de gelen golün heyecanına dayanamadı

Dünya futbolu Mısır'dan gelen bir haberle sarsıldı. El-Magd Teknik Direktörü Adham El-Selhedar, Al-Zarka maçının 90+2. dakikasında gelen gol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay