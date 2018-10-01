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Devletin kaynakları vatandaşa gidiyor

Geçmişte, terör bağlantılı yöneticiler eliyle PKK’nın gelir, lojistik ve eleman üssüne dönüştürülen Doğu ve G.Doğu’daki şehirlerin kaynakları, kayyımlar sayesinde vatandaşa akmaya başladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:13
Devletin kaynakları vatandaşa gidiyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devletin tahsis ettiği arazi, 70 aileye gelir sağlıyor. Yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanının yerine İçişleri Bakanlığınca Bismil Belediyesine görevlendirme yapılmasıyla ilçede belediye hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

“Benim de Bir Bahçem Olsun”

Görevlendirmeyle birlikte Bismil Belediyesince ilçedeki dar gelirli ailelerin kendi emekleriyle geçimlerini sağlamaları için proje hazırlandı. “Benim de Bir Bahçem Olsun” adıyla hayata geçirilen proje ile mevsimlik işçi olarak başka illere göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi aileler için tarım arazisi tahsis edildi. Bu kapsamda 500 dönümü aşkın arazide 7’si şehit ailesi 70 aile, ziraat mühendisleri gözetiminde üretime başladı. Belediye tarafından makine ve ekipman desteği verilen aileler, sadece emeklerini ortaya koyarak yetiştirdikleri patlıcan, domates ve biberden 5 ayda yaklaşık 25’er bin lira gelir sağladı.

“Allah devletten razı olsun”

Projeden faydalanan vatandaşlardan şehit yakını Medeni Yusufoğlu, “Devlet bu tarlayı verdiği için onunla uğraşıyorum. Allah devletten razı olsun, bu imkanı bize verdi. Ekmeğimi çıkartmak için uğraşıyorum. Gübreyi, ilacı, fidanı, her şeyi devlet karşıladı. Devlet bizi unutmadı. Çok imkan sundu. Biz de çalışıp ekmeğimizi çıkartıyoruz” diye konuştu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:13
  1. Diyarbakır
  2. Bismil ilçesi
  3. kayyım belediye başkanı

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