Devletin kapısı sonuna kadar size açık!

Oğuzhan Gültekin

HDP/PKK’ya karşı mücadele eden acılı ailelerin kararlı duruşu hem dağdaki hem de şehirdeki hainlerin elini kolunu bağlarken aileler evlatlarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

Kızı 18 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan acılı anne Hatice Levent, “Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız için yıllardır burada mücadele veriyoruz. Devletimiz bize destek veriyor. Bu hainlerde ya evladımızı alacağız ya da bu yolda öleceğiz. Her gün gözüm yollarda kızımın döneceği günü bekliyorum. Bu mücadele HDP’yi de PKK’yı da yıkacak. Bu hainlerin yok olmaktan başka çareleri yok. Fadime artık kaç gel. Doğrunla yanlışınla gel. Devletimiz büyük seni de, bizi de sahipsiz koymaz. Kokusuna hasret kaldığım kızım dön artık” dedi.

Ağabey Sadık Kaplan ise şunları söyledi: “Bu hainler canımızın yarısını dağa kaçırdı. Binlerce çocuğu ailelerinden kopardılar. Daha fazla çocuk dağa kaçırılmasın, kandırılan çocuklar geri dönsün diye kendimizi bu davaya adadık. İnşallah mücadelemizin sonunda bu acı bitecek. Aslan kardeşim seni kandıranlar rahat rahat yaşarken biz burada sen oralarda perişansın. Çık gel evinin de devletinin de kapısı sana sonuna kadar açık.”

Soylu’dan 1000’inci güne özel mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Diyarbakır annelerinin tuttukları nöbetin 29 Mayıs’ta 1000’inci gününe ulaşacak olması dolayısıyla videolu paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımında, “Evlat nöbetinin 1000’inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi... Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek” dedi.