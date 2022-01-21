'Devletin fatura yardımını doğru bulmuyorum' dedi! Kemal Öztürk kinini AK Parti'ye yöneltti
Habertürk TV canlı yayınında konuşan Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, bazı AK Partili belediyelerle iktidarın, zor durumda olan vatandaşlara yönelik fatura yardımına itiraz ederken, tüm dünyada yaşanan zamları görmezden gelerek AK Parti'yi hedef aldı.
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Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek'e konuk oldu.
Tüm dünyada yaşanan elektrik ve doğalgaz zamlarına değinmeyen Öztürk, iktidar ile bazı AK Partili belediyelerin, zor durumdaki vatandaşlara yönelik fatura yardımına karşı çıkarken, kin ve nefterini AK Parti'ye yöneltti.
Öztürk, belediyelerin ve iktidarın zor durumdaki vatandaşlara yardımını yanlış bulduğunu söyleyerek, zamlar üzerinden iktidarı hedef aldı.