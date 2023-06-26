Devleti milyonlarca lira zarara uğratacaklardı! Tespit edildiler

Dicle Elektrik saha ekipleri, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yaprakbaşı ve Düzova Mahallelerinde gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda 13 kaçak trafo tespit etti, 16 milyon TL değerinde elektrik hırsızlığının önüne geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik saha ekipleri, Diyarbakır’ın diğer abonelerin hakkını korumak adına Çınar ilçesine bağlı kırsal Yaprakbaşı ve Düzova Mahallelerinde gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda tespit ettikleri 13 kaçak trafonun tamamına el koydu. Şubat ayı itibarıyla başlayan süreçte engellemeler sebebiyle bölgeye müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını tamamladı ve aylık 4 milyon, sezonluk ise 16 milyon TL değerindeki elektrik hırsızlığının önüne geçti.

Adı geçen mahallelilerin, elektriklerinin olmadığına yönelik iddiaları defaten reddeden dağıtım şirketi, savcılığın kararının ardından sahada 35, koordinasyon merkezinde ise 6 olmak üzere 41 personel ve 19 araç ile kontrol yaptı. Jandarmanın sağladığı güvenlik desteği ile yapılan kontroller sonunda tespit edilen kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik, böylece aylık yaklaşık 4 milyon, sezonluk ise 16 milyon TL değerindeki kaçak kullanımın önüne geçti.

“Kaçak kullanıma rağmen elektriği kesmedik”

Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili bilgi vererek, söz konusu mahallelerde kabul edilemeyecek oranlarda fazla kaçak elektrik tüketildiğini bildirdi.

Yetkililer, “Bölgede yaşanan ciddi kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi olarak 2 mahallenin elektriğini kesmedik. Ancak aşırı düzeydeki kaçak tüketim sebebiyle bölgeye sağlanan elektriği diğer aboneler sağlıklı olarak alamıyordu. Savcılık kararıyla 5 ay sonra da olsa söz konusu 2 mahalleye girebildik. Yaptığımız kontrollerde toplam gücü 3 MVA olan 13 adet kaçak trafo belirleyerek tamamına el koyduk. Bu trafoların gücü ile 20-25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği düşünüldüğünde, kaçak tüketimin boyutu daha rahat anlaşılabilir. Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli yer tutan elektriğin kaçak kullanımının önüne geçmek için tüm saha ekipleri ile aralıksız çalışmalar yürütüyoruz. Kaçak tüketimle mücadelemiz aralıksız sürecek ve bu şekilde haksız rekabeti ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.