Devleti de böyle mi yönetecekti? Gündeme bomba gibi düşen taciz iddiası

CHP'ni cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın, bir doktoru Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından mesaj atarak taciz ettiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre olay, doktorun Emniyet’e şikayetiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre Taner Ay, "aşık olduğu" bir doktordan karşılık bulamayınca sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı. Her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

Doktorun ailesinin de kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başlaması üzerine Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

Taner Ay'ın taciz ettiği iddia edilen doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” diyerek açıklama yapmadı.

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"Şifreleri ben verdim, mesajları kendisi atmış"

Taner Ay ise doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü. Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

"Siyasi bir kumpas"

“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.

Bay Kemal de üç bakanlığı birden Ümit'e verecekti

Danışmanı, sevgilisine şifreler veren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olabilmek için faşist Ümit Özdağ'a üç bakanlık verme vaadinde bulunmuştu.