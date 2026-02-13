  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ümit Özdağ hain mi? "Alman istihbaratıyla temas kurdu" 13 Şubat 2021: Kadir Topbaş'ın vefatı (Mimar, Eski İBB Başkanı) Avrupa'da savaş korkusu! İsrail ordusundan İran halkına "işbirliği" çağrısı! Fransa rahat durmuyor! Afrika ülkesi savaş mesajı verdi İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda Almanya, Avrupa'ya kırmızı bayrak çekti! Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu
Gündem Devlet yasakladı ama takmadılar… Hepsi evlerinden alındı! OnlyFans’çı ahlaksızlar…
Gündem

Devlet yasakladı ama takmadılar… Hepsi evlerinden alındı! OnlyFans’çı ahlaksızlar…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Devlet yasakladı ama takmadılar… Hepsi evlerinden alındı! OnlyFans’çı ahlaksızlar…

Bir yahudinin kurduğu OnlyFans isimli müstehcen içerik paylaşılan platform Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yasaklandı. Ancak VPN kullanarak söz konusu platformu kullanmaya devam eden ahlaksız içerik üreticileri, haram para kazanmaya devam etti. Devlet de söz konusu terbiyesizleri evlerinden aldı!..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

 

 

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23