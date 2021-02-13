Devlet verse de şikayetçi, vermese de şikayetçi! İtibar suikastı yapan Emin Çölaşan’dan pişkinlik

yeniakit.com.tr

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, cezaevlerindeki koşullarla ilgili kaleme aldığı yazılarıyla rezil rüsva oldu. Cezaevlerinde şartların kötü olduğunu, insanların sıcak su bile bulamadığını, kahvaltıda yiyecek bir şey bile olmadığını ileri süren Çölaşan, bizzat cezaevinden kendisine yazılan mektuplarda yalanlandı. Devlete itibar suikastına kalkışan Sözcü yazarı, yalanlandıktan sonra pişkinlik yaparak kendisine mektup yazan mahkumları hedef aldı.

Devleti suçladı, mektup gelince pişkinlik yaptı

Çölaşan, 2 Eylül 2020 tarihli, "Mamalar ve cezaevlerinde iaşe bedeli" başlıklı yazısında, "Allah'ın yarattığı her canlı beslenmek zorunda…" diyerek duygu sömürüsü yapmış ve cezaevlerinde beslenme sorunu olduğunu, mahkumların aç kaldığını öne sürmüştü. Ayrıca Çölaşan, mahkumların yaknları ile görüştürülmediklerini, spor yapmalarına müsaade edilmediğini söylemiş ve cezaevindeki kütüphanelerin yetersiz olduğunu, dışarıdan gönderilen kitapların da cezaevlerine sokulmadığını ileri sürmüştü. Aynı zamanda Çölaşan, cezaevindeki insanlar okumak istediğini ama devletin izin vermediğini iddia ederek hükümeti suçlamıştı.

Yine Emin Çölaşan, 9 Eylül 2020’deki yazısında ise, bir mahkumun kendisine gönderdiği mektupta, 2 Eylül'de yazdıklarının tamamen asılsız olduğunu ve devletin cezaevinde mahkumlara her türlü imkanı sunduğunu ifade etmişti. Çölaşan devletin sağladığı her türlü imkanı pişkince anlatarak ‘Cezaevinde mutlu bir arkadaş’ demişti.

Aynı rezilliği tekrarladı

Yalanı adet edinen Çölaşan, cezaevlerinde yaşandığını iddia ettiği eksikliklerin gerçek olmadığı ortaya çıktıktan birkaç ay sonra aynı rezilliği tekrarlamaya başladı. 23 Ocak 2021 tarihinde kaleme aldığı, "Cezaevlerine dikkat…" başlıklı yazısında Çölaşan, cezaevlerinde sıcak su olmadığını, temizlik yapılamadığını söyledi. Çölaşan, cezaevlerindeki kütüphanelerde kitap olmadığı ve gönderilen kitaplar içeri alınmadığı yalanını tekrarladı.

Bunun üzerine Çölaşan'a yine cezaevindeki bir mahkumdan mektup geldi. Mektubu bugün, "Cezaevinde mutlu bir vatandaş daha!" şeklinde pişkin bir başlıkla köşesine taşıyan Çölaşan, mahkumun sıcak su sorunlarının olmadığını, kahvaltı konusuna problem yaşamadıklarını söylediğini aktardı.

Çölaşan yazısını şu sözlerle bitirdi:

"Yazımın girişinde mahkûmlardan Cemal Lostar'ın mektubundan söz etmiştim. Cezaevindeki yaşama övgüler düzüyordu.

Şimdi bu sıraya ikinci olarak Engin Övez katılmış oldu!

Demek ki böyleleri, yani cezaevinde mutlu olduğunu söyleyenler, ya da söylemek zorunda kalanlar da var!.. Ne mutlu onlara.

Hem onları, hem de (eğer varsa) benzerlerini kutluyorum!"

Yalanlandığı halde yalana devam ediyor

Çölaşan'ın yazıları, Sözcü kafasının içinde bulunduğu kokuşmuş durumu net bir şekilde gözler önüne serdi. Devleti zan altında bırakmak için hassas noktalardan vurarak utanmadan yalan söyleyen Çölaşan, kendisine gelen mektuplarda yalanlandığı zaman da pişkin ifadeler kullanarak kendi okurunu hedef almaktan çekinmiyor. Çölaşan'ın bir kez yalanlandıktan sonra aynı yalanı aylar sonra ısıtıp tekrar önümüze koyması da, batılın yanında saf tutanların insanları nasıl aptal yerine koyduğunun kanıtı oldu.