Devlet töreni mübarek! Zabıta alayı ile kırmızı halıda karşılandı

Meral Akşener, PKK'nın siyasi uzantısı HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist Abdullah Öcalan çıkışından ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık açıklamasından sonra soluğu apar topar İmamoğlu'nun yanında aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zabıta alayı ile kırmızı halıda karşılandı

Zabıta alayı tarafından karşılanan Akşener, "Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik." İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada alaya alındı

Sosyal medya twitter da fotoğrafı görenler; 'bu neyin yalakalığı', 'bildiğin abla beni aday yap töreni olmuştur', 'zabıta mangası ile tören yapmış bu nasıl saçmalık' gibi yorumlar yaptı.