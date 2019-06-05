0553 313 94 23

Devlet televizyonuna polis baskını!

Avustralya'da polis devlet televizyonu ABC'nin binasına 'Gizli belgelerin sızdırılması' ile ilgili baskın düzenledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
Devlet televizyonuna polis baskını!

Avustralya'da polis, ABC'nin Sidney'deki genel merkezine, Avustralya Özel Kuvvetlerinin Afganistan'da bazı savaş suçları işlemiş olabileceği iddialarına ilişkin 2017'de yayınlanan haberler nedeniyle baskın düzenledi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC News'in haberine göre, kuruluşta çalışan gazeteci Dan Oakes ve Sam Clark tarafından 2017'de yapılan haberlerde, Avustralya Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da "görev sınırlarını aşarak kanuna aykırı şekilde ölümcül güç ve görevi kötüye kullandığı iddialarının ortaya atıldığı" ve bunların, "ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma dosyasına dayandığı" gerekçesiyle Avustralya Federal Polisi sabaha karşı kuruluşun genel merkezine baskın yaptı.

Polis baskınının, 2017'de yayınlanan "Afgan Belgeleri" ile ilgili olduğunun aktarıldığı haberde, polisin elinde Oakes, Clark ve ABC'nin haber müdürü Gaven Morris hakkında arama kararı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ABC'den Nisan 2016'dan Haziran 2017'ye kadarki e-mail sistemleri ve tutulan verileri talep eden polis, bunların yanı sıra konuyla ilintili olabilecek grafik, dijital notlar, görseller, ham materyaller ve her türlü yazılı dosyanın kendilerine verilmesini istedi.

"Korkusuzca yayın yapmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili binlerce dosyanın ortaya çıkması üzerine ise ABC yetkilileri ve polis, hangi dosyanın soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı konusunda müzakere etmeye devam ediyor.

Öte yandan ABC Genel Müdürü David Anderson, ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, Avustralya'nın devlet televizyonu ABC'ye bu şekilde baskın yapılmasının "son derece olağan dışı" olduğunu söyledi.

Anderson, "Bu durum, basın özgürlüğünün yanı sıra ulusal güvenlik ve savunma konularında uygun kamu gözetimi oluşturma hususunda meşru endişelere neden oluyor." ifadesini kullandı.

ABC'nin çalışanlarının yanında yer alacağını kaydeden Anderson, kendi kaynaklarını koruyacaklarını ve milli güvenlik ve istihbarat konularında kamu çıkarını gözeterek korkusuzca yayın yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
  1. avustralya
  2. ABC televizyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
    1. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi..
    2. Başkent sokakları kelebeklere kaldı
    3. Türkiye - Fransa maçının hakemi..
    4. Mercimek tarlasında bayram mesaisi
    5. AK Parti'de bayramlaşma
    6. Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl..
    7. Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç..
    8. Avusturya'da Türklerden yeni parti
    9. AK Partili Veysel Eroğlu: "Alenen..
    10. Geleceğin meslekleri üniversite..
    11. Bayramının ikinci gününde vatandaşlar..
    12. Görenler şaşırıyor! 1920'den beri...
    13. ASKON’da bayramlaşma
    14. Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker..
    15. Malatya'daki cinayet
    16. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi..
    17. Takımında mutsuz olan dünya yıldızı..
    18. Rusya’daki Altaylar mumyanın yeniden..
    19. Mermer gibi bir cilt için: Patates..
    20. Devlet televizyonuna polis baskını!
    21. Bilecik’te devrilen kamyonetteki aynı..
    22. Ekrem İmamoğlu Trabzon’da..
    23. Denizin dibine plastik atıklarla..
    24. İranlı turistler otellerde yer..
    25. "23 Haziran'da bizim bayramımız var"
    26. "Cumhuriyeti demokrasi ile..
    27. İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma..
    28. Otomotiv ihracatı yüzde 0,2düştü
    29. Vali Yaman, bin 100 rakımda nöbet..
    30. BBP'ye bayram ziyaretleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor