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Ekonomi Devlet Su İşleri 69 yaşında
Ekonomi

Devlet Su İşleri 69 yaşında

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede “Su Vatandır” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 12:51:00 -
Devlet Su İşleri 69 yaşında

DSİ’den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, 18 Aralık 1953’te kabul edilen 6200 Sayılı Kanun ile kurulduğu ifade edildi. Açıklamada, DSİ’nin, Türkiye’nin yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, özel bütçeli kuruluş olduğuna işaret edildi. DSİ’nin, faaliyetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak merkez ve yurt sathına yayılmış 26 bölge müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 24 bin personeliyle sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, DSİ’nin aziz milletten aldığı cesaretle suyun gücünü milletle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye, kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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