Devlet, şehit İskilipli Atıf Hoca’yı andı, Cumhuriyet hazmedemedi

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Devlet erkanı, Şapka Kanunu’ndan önce yazdığı bir kitap nedeniyle kanun çıktıktan sonra idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın şehadetinin sene-i devriyesinde kabrini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, milli ve manevi hassasiyeti olan vatandaşların büyük beğenisini topladı.

İskilipli Atıf Hoca’nın İngiliz işbirlikçisi olduğu gerekçesiyle idam edildiğini ileri süren Kemalistler ise, söz konusu ziyaretten rahatsız oldu.

Cumhuriyet paçavrası, İskilipli Atıf Hoca’nın İngiliz işbirlikçisi olduğu yalanını tekrar gündeme getirerek rezil ifadeler kullandı. “İskilipli’yi devlet andı” başlığıyla verilen haberde, “Kurtuluş Savaşı ve sonrasında İngilizlerle işbirliği yaparak Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı halkı isyanlara teşvik eden Teali İslam Cemiyeti yöneticilerinden İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat 1926'da idam edilişinin 95. yıldönümünde devlet erkanı tarafından anıldı” denildi.

İskilipli Atıf Hoca idamının gerçeği

Milli Mücadele süreci, halkın Din-i Mübin-i İslam’a olan bağlılığı nedeniyle başarıya ulaştı. Milli Mücadelede başı çeken isimler, dindar olan halkı manevi duygularla motive etti. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra dine olan bakış açısı tamamen değişti. Dini kurumlar yavaş yavaş önemini kaybederken, Batı taklitçiliği nedeniyle ciddi fikir ayrılıkları yaşanmaya başlandı. Bu durum, toplumun önde gelen hocalarını da hedef haline getirdi.

1924 senesinde “Frenk Mukallitliği ve Şapka” isimli bir kitap yazan İskilipli Atıf Hoca, Avrupa’nın ilim ve fendeki gelişmelerin takip edilmesi ve öğrenilmesinin caiz ve gerekli olduğunu ancak kılık kıyafetlerini almanın caiz olmadığını belirtti. İskilipli Atıf Hoca, Türkiye’de Batılılaşmanın taklitten ibadet olduğu tespitini yaparak uluslararası geçerliliğe sahip Batı usulü giysiler giymenin görünüm dolayısıyla İslâm düşüncesine zıt düştüğünü, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır” hadisini kaynak göstererek izah etmeye çalışıyor ve şu hükmü veriyordu:

“Bir Müslüman, şiar ve alâmet-i küfür addolunan bir şeyi zaruretsiz giymek ve takınmak sûretiyle Gayr-i Müslimleri taklîd etmesi ve kendini onlara benzetmesi şer’an memnû ve yasaktır.”

İdam edildi

Bu kitap yazıldıktan sonra çıkan bir kanun nedeniyle İskilipli Atıf Hoca idam edildi. Atıf Hoca, 1 Kasım 1925’te yürürlüğe giren Şapka Kanunu’na muhalefet ve halkı isyana teşvik etme gerekçesiyle İstiklal Mahkemeleri’nde şehit edildi. Tabii ki de Kemalist yönetim, Atıf Hoca’nın da diğer on binlerce isim gibi İngiliz işbirlikçisi olduğunu ileri sürdü. İngiliz’in alfabesini, kıyafetini, kültürünü, şapkasını vb. benimseyen isimlerin, İskilipli Atıf Hoca’yı İngiliz ajanı olarak addetmesi, o dönemde nasıl bir kafa karışıklığının hakim olduğunu gözler önüne seriyor!..