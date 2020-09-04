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Ekonomi Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Ekonomi

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:42:12 -
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar

ANKARA (AA) - Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2020'de de uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar ve eki cetvellerinin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye, birliğini sağlamaya ve kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve ilanlar tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.



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