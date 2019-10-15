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Devlet lojmanlarının satışı ne zaman? 2019 Kamu lojman satışları şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeyle devlet lojmanlarının satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi. Şimdi ise ilk etap satışlarının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı konuları netleşti. Peki, devlet lojmanlarının satışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 20:12
Devlet lojmanlarının satışı ne zaman? 2019 Kamu lojman satışları şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeyle devlet lojmanlarının satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi. Şimdi ise ilk etap satışlarının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı konuları netleşti. Peki, devlet lojmanlarının satışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar... 

5 ilde satış başlıyor

Açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri kamu konutunu ihalede oluşan bedel üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

İkamet ettiği kamu konutunu satın almak isteyen memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak.

Satış ihalesine çıkarılacak kamu konutları, ihalede verilen en yüksek bedel ve ödeme koşulları, içinde oturan memura tebligatla bildirilecek.

2 yıla kadar taksit imkanı

Memur, konutu satın almak istediğini idareye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Ödemelerde, TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Ayrıca peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kamu konutunda oturan memurun, satın almak istememesi halinde ise kamu konutu, ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.

Devlet lojmanlarının satışı ne zaman?

Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmaları başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.

Bedel tespitine yönelik ekspertiz çalışmaları tamamlanan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de satış işlemlerine bu ay içerisinde başlanacak.

İstanbul başta olmak üzere 37 ilde ise ekspertiz çalışmaları devam ederken, bedel tespitlerinin tamamlanmasıyla satışlara başlanılacak.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:12
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