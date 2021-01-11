  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor
Medya

Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor

Haberleşme gruplarını WhatsApp'ta oluşturan devlet kurumları gizlilik şartlarının değişmesiyle birlikte BiP uygulamasına geçiş yapıyor. İlk adım Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:16:00 - 2021-01-11 10:21:18
Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor

WhatsApp’ın kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını duyurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Milyonlarca insan uygulamayı eleştiren etiketler açarken WhatsApp’tan akın akın diğer güvenilir sohbet uygulamalarına geçiş başladı. BiP bunlardan birisi.

Turkcell tarafından geliştirilen BiP mesajlaşma uygulaması son günlerde yoğun bir trafik alıyor. Sadece son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi uygulamayı indirmiş durumda. Mayıs ayında toplam indirme sayısı 45 milyonu geçmişti. Bu da aktif kullanıma büyük etki ediyor. Ayrıca devlet kurumları da WhatsApp haberleşme gruplarını BiP’e taşıma kararı aldı.

Sayı giderek artacak

İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip’e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu. Muhtemelen hafta içerisinde bu sayı giderek artacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DRSN

M.E.B KESİN GEÇMELİ 1 MİLYON ÖĞRETMEN 18 MİLYON ÖĞRENCİ TÜRKİYE OLARAK TERK EDERSEK DİYER ÜLKELER BİZDEN GÜÇ ALIP BİZİM BİP UYGULAMASINI KULLANIRLAR M.E.B DERHAL Bİ AÇIKLAMA YAPMALI
  • Yanıtla

turgay

yahu sanki bu uygulamaları kullanmak zorunluymuş gibi devlet dairelerinde.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İmamoğlu kararını verdi: Türkleri değil Rusları seçti!
Gündem

İmamoğlu kararını verdi: Türkleri değil Rusları seçti!

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Whatsap'ın gizlilik sözleşmesi kararından sonra tercihini yerli uygulama Bip'ten yana değil, Rusların Tel..
Bu illerde arsası olanlar dikkat! Fiyatlar patladı
Gündem

Bu illerde arsası olanlar dikkat! Fiyatlar patladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle beş büyük ilde arsa ve müstakil evlere talep patladı. Açıklanan verilere göre, 5 büyük ilde arsa fiyatları s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay