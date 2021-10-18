Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek

YENİ AKİT ANKARA

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu amaçla yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütüyor.



Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55.862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.