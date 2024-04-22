Devlet hastanesinde iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı!

Balıkesir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinden 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği çıktı. Yapılan inceleme sonrası gizli kamerayı tuvalete koyup kayıt yapan kişi bedensel engelli T.Ö (40) çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen T.Ö, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki T.Ö olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen T.Ö'nün, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ö tutuklandı.