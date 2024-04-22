  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

İsrail reddediyor! BM yetkilisi açıkladı: Ziyaret edemiyorum

Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'

İsrail’e destek çıkmak için başka bir yol bulamadılar! 'Hamas Kuvâ-yi Milliye değildir' söylemini geliştirdiler

İsrailli emekli Tümgeneral açıkladı! 'Savaşı kaybettik'

Emeklilere düzenleme paketi geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşında: Üç düzenleme yolda!

Rusya Ukrayna'ya ağır darbe indirdi! Görüntüleri yayınladılar

Rusya'dan ABD'ye Vietnam göndermesi
Yerel Devlet hastanesinde iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı!
Yerel

Devlet hastanesinde iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 09:57:00 -
Devlet hastanesinde iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinden gizli kamera çıktı!

Balıkesir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinden 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği çıktı. Yapılan inceleme sonrası gizli kamerayı tuvalete koyup kayıt yapan kişi bedensel engelli T.Ö (40) çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen T.Ö, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinden 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği çıktı. Yapılan inceleme sonrası gizli kamerayı tuvalete koyup kayıt yapan kişi bedensel engelli T.Ö (40) çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen T.Ö, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki T.Ö olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen T.Ö'nün, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ö tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23