Devlet Ebed Müddet ne demek? Devlet Ebed Müddet anlamı nedir?

En çok da tarihi sahada karşılaştığımız ifadelerden biri de “Devlet Ebed Müddet”tir. Bu ifadenin ne olduğu, ne manaya geldiği bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Devlet Ebed Müddet ne demek?

Türk devletleri kurulurken kurucular, devletlerinin ilelebet devam etme şuuru içerisindedirler. “Devlet ebed Müddet” sözü en basit ifade ile bu şuurun kelimelere dökülmüş halidir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti devleti de “Devlet ebed Müddet” mottosu ile Osmanlı devletinin devamı sayılır.

Devlet Ebed Müddet, devletin bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Devletin bölünmez ve parçalanmaz bir yapı olduğunun mührüdür.