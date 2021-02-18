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Kültür - Sanat Devlet Ebed Müddet ne demek? Devlet Ebed Müddet anlamı nedir?
Kültür - Sanat

Devlet Ebed Müddet ne demek? Devlet Ebed Müddet anlamı nedir?

Zaman zaman gerek siyasilerden gerekse bazı konuşmacılardan işittiğimiz, kitaplarda denk geldiğimiz “Devlet Ebed Müddet” ifadesinin ne olduğu merak ediliyor. Peki Devlet Ebed Müddet ne demek? Devlet Ebed Müddet anlamı nedir? İşte Devlet Ebed Müddet anlamı…

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:24:00 -
Devlet Ebed Müddet ne demek? Devlet Ebed Müddet anlamı nedir?

En çok da tarihi sahada karşılaştığımız ifadelerden biri de “Devlet Ebed Müddet”tir. Bu ifadenin ne olduğu, ne manaya geldiği bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Devlet Ebed Müddet ne demek?

Türk devletleri kurulurken kurucular, devletlerinin ilelebet devam etme şuuru içerisindedirler. “Devlet ebed Müddet” sözü en basit ifade ile bu şuurun kelimelere dökülmüş halidir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti devleti de “Devlet ebed Müddet” mottosu ile Osmanlı devletinin devamı sayılır.

Devlet Ebed Müddet, devletin bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Devletin bölünmez ve parçalanmaz bir yapı olduğunun mührüdür.

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