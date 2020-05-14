Devlet desteğiyle yüzleri gülen çiftçiler üretime devam ediyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta çiftçiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğramaması için devlet desteğiyle aldıkları tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki çiftçiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenli olarak ekip biçtikleri tarlaların yanı sıra boş arazilerini de değerlendirerek üretim seferberliğine katkı sağlıyor.

Küresel boyutta pandemi niteliği kazanan Kovid-19 ile etkin mücadele yanında tarımsal üretim de sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait tarım arazilerinin tarıma açılması çiftçileri sevindirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli önlemlerin alındığını hatırlattı.

- "375 bin hektarlık alanın tamamını ekeceğiz"

Vatandaşların mağdur olmaması ve üretimin devam etmesi için çiftçilere birçok desteğin verildiğini aktaran Düzgün, şöyle konuştu:

"Biz şunu takdir ediyoruz, tarımsal üretimle ilgili hiçbir kısıtlama getirmeksizin yetiştiricilerimizin ahırına, çiftçilerimizin tarlasına ekiliş, biçim için gerekli inisiyatif tanındı. Bu sene çok iyi bir ekiliş gerçekleştirildi. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak gerek tohum destekleriyle gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu fiyatların daha mahsul kalkmadan bildirilmesi çiftçilerimizi çok heyecanlandırdı ve ekmek için çok istekli oldular. 375 bin hektarlık tarım alanına sahibiz. Bu alanın bitkisel, yem bitkisi hububat olsun tamamının ekilmesini hedefledik."

Düzgün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilere her konuda destek sağladıklarını belirterek, çiftçilere tarlalarda da koronavirüsle mücadele konusunda bilgi verdiklerini dile getirdi.

- "Çiftçiler verimli bir yıl olacağını düşünüyor"

Tarım olmadan hiçbir şeyin olamayacağına dikkati çeken Düzgün, "Tarım olmadan hayat olmaz, bir gün her şey bitse de tarım bitmeyecek. Yetiştiricilerimizi, çiftçilerimizi tarımsal üretime teşvik ediyoruz. Üretim yapan çiftçilerimizi görünce çok mutlu oluyoruz. Bu sene 400 ton sertifikalı tohum dağıttık, genel olarak tüm çiftçilerimiz bu yıl verimli bir yıl olacağını düşünerek ekin yapmaktadır." diye konuştu.

Çiftçilerden Muhammet Tipioğlu da koronavirüse rağmen çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Bizi bu zor zamanlarda hiç yalnız bırakmadılar, şimdi daha çok el, kucak açtılar. Tohum, makine ekipman desteği olsun, her türlü koşulda yardım ediyorlar. Şu anda ilimizde ekin zamanı ve tarlamıza da devletimizin verdiği buğdayı ekiyoruz. Çok şükür bu sene iyi olacak. Yağmur güzel yağıyor, devletimiz güzel destekler veriyor. Kovid-19'a rağmen bizi yalnız bırakmadılar, bizden desteklerini hiç çekmediler, her zaman sıkıntımızı dinleyip yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz."