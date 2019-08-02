Devlet Demir Yolları (TCDD) alımları ne zaman? TCDD başvuruları nasıl yapılır TCDD başvuru şartları

Devlet Demir Yolları son dakika alım haberi. Devlet Demir Yolları (TCDD) bünyesinde toplamda 3 işçi alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Demir Yolları alımları ne zaman? TCDD alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Devlet Demir Yolları (TCDD) başvuru şartları neler? TCDD İŞKUR iş ilanları sorgula.

Erzincan 443 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar haberin detayında yer almakta. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan

TCDD alımlarında istenilen belgeler neler?

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir.

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e- devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararıistenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- Engelli raporu,(engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)

Erzincan 444 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Demiryolu hattı bakım onarımcısı talebimize başvuracak adaylardan istenilen belgeler

1-Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir.

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)

İzmit 114 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınav ne zaman?

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir.

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)